Commissione d'inchiesta sui rifiuti, Pisano nominato componente

Il deputato nazionale del gruppo "Noi moderati", Calogero Pisano, sarà componente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari che si occupa tra le altre cose dei reati connessi alla gestione della spazzatura, delle acque reflue ecc e che tanto spesso si è occupata della situazione in Sicilia.

“E’ motivo di grande orgoglio essere stato chiamato a far parte di questa prestigiosa commissione bicamerale - afferma Pisano – ringrazio il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per avermi nominato e il capogruppo del mio gruppo parlamentare, Maurizio Lupi, e tutti i capigruppo dei gruppi parlamentari di maggioranza, per avere indicato il mio nome per un ruolo così importante”.