Parlamento, Calogero Pisano relatore in commissione Ecomafie

Il deputato agrigentino Calogero Pisano è stato nominato, in rappresentanza della maggioranza, è stato individuato come uno dei due relatori della commissione Ecomafie che si occuperanno del filone d'inchiesta sul sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, che prevede anche il monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e le conseguenze di roghi e altri episodi di natura criminale.

"Ringrazio il presidente della commissione Jacopo Morrone e tutti i colleghi della maggioranza di governo per la fiducia concessami - scrive Pisano -. Sono profondamente onorato e sento la grande responsabilità e la delicatezza del lavoro che mi attende che cercherò di svolgere al massimo delle mie possibilità, con solerzia ed attenzione. La Sicilia purtroppo è ai primissimi posti nelle classifiche dei reati contro l'ambiente, occorre attivare un percorso virtuoso che porti ad invertire la tendenza. Mi metterò immediatamente al lavoro, recandomi sui luoghi per verificare di persona, mettendomi a disposizione dei sindaci, organi giudiziari e forze dell'ordine, con cui intendo dialogare, per individuare le soluzioni necessarie per porre in essere una efficace azione di contrasto contro il malaffare e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel settore dei rifiuti ed evitare disastri ambientali, come quello ultimo del deposito per lo smaltimento di rifiuti distrutto dalle fiamme a Licata".