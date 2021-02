Delisi (Cambiamo): "A Comitini aumentate al massimo le indennità"

Teresa Delisi, ex consigliere comunale di Comitini ed esponente del Partito Cambiamo con Toti, interviene in merito alla paradossale situazione che sta attraversando il Comune amministrato dal Sindaco Nino Contino.

Circa tre mesi fa, dichiara Teresa Delisi, la sottoscritta e alcuni colleghi consiglieri non votammo l'aumento dell'addizionale irpef voluta a tutti i costi dal Sindaco, in quanto convinti che tale soluzione non avrebbe fatto altro che aggravare la già delicata situazione economica dei nostri concittadini.