Collegato bis, Catanzaro: "Solo ordinaria amministrazione ma dove sono finite le promesse di Schifani?"

"Ad otto mesi dall’inizio della legislatura il Governo regionale si limita all’ordinaria amministrazione varando misure tampone che rivelano la totale assenza di una visione di sviluppo e rilancio dell’economia dell’isola. Il presidente della Regione vanta il raggiungimento di significativi obiettivi, ma di fatto la manovra correttiva appena approvata non va oltre agli interventi per la messa in sicurezza dei bilanci dei Comuni, forestali, Pip e partecipate".

Lo ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars commentando l’approvazione da parte dell’Assemblea del "Collegato bis".

Catanzaro aggiunge: "Delle riforme e delle mirabolanti promesse annunciate dal presidente Schifani ai siciliani durante la campagna elettorale nemmeno l’ombra".