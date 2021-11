Collegamento marittimo Licata–Lampedusa-Linosa, Pullara: "In via sperimentale già dalla prossima stagione estiva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Lo avevo già annunciato, ad aprile, quando l’aula dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha approvato il mio ordine del giorno che impegnava il governo a istituire il collegamento marittimo per la tratta Licata– Lampedusa- Linosa".

Sono le parole del deputato della Lega e Presidente della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, Carmelo Pullara.

"Ieri - spiega Pullara - in apposita audizione nella Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, da me presieduta, ove il tema era posto all’ordine del giorno, il governo, per tramite del direttore generale dell’assessorato delle infrastrutture e della mobilità Dott. Bellomo, ha dato rassicurazioni che in via sperimentale, dopo la definizione della gara in itinere per la continuità territoriale prevista entro il corrente anno, verrà avviato per la prossima stagione estiva la tratta Licata – Lampedusa– Linosa. In quella sede ho pubblicamente ringraziato il dirigente generale dott. Bellomo presente all’audizione e per il suo tramite l’Assessore Falcone. Cosa che faccio ancora adesso.

La sperimentazione è ovviamente necessaria perchè trattandosi di un collegamento di nuova istituzione e bisognerà verificarne l’effettiva necessità e fruizione della stessa.

E’ chiaro – conclude Pullara - che sarà una opportunità di sviluppo turistico e non, a fruizioni di tutto l'hinterland, potendo contribuire a dare quell’impulso e shock all’economia turistica col fine di farla definitivamente decollare".