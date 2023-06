Rinnovo del contratto con la Tua, il caso arriva all'Ars: presentata interrogazione

Approda all'Ars, dopo tante polemiche "locali" la proroga del contratto di trasporto pubblico locale ad Agrigento. A presentare una interrogazione che chiede chiarimenti urgenti al presidente della regione e all'assessore ai Trasporti è il gruppo parlamentare di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. Una formazione a cui si è di recente avvicinato il coordinatore del dipartimento trasparenza enti locali di Codacons Giuseppe Di Rosa, che da tempo appunto segnala come "anomalia" la mancata indizione di una nuova gara d'appalto per affidare il servizio.

"Il comune di Agrigento - dice il testo dell'interrogazione - ha prorogato il contratto alla società Tua Trasporti, scaduto a settembre del 2022, per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, senza

l’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica".

Secondo i deputati "vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici" e "l’unica facoltà residuale è quella della proroga tecnica, sempre comunque diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara". Il dilatarsi dei tempi da parte del Comune di Agrigento nella predisposizione dei documenti di gara, altresì - continuano -, non risulta in linea con i principi di efficacia e tempestività".

Per questo i deputati chiedono al Governo se è a corrente di quanto stia accadeno, di verificare "per quali ragioni si siano verificati gravi ritardi e inadempienze nell’espletamento della nuova gara di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel comune di Agrigento" e di intervenire.

Esulta il Codacons con Di Rosa. "Siamo costretti a chiedere ancora una volta l’intervento della procura della Repubblica e della guardia di finanza, Scriviamo da mesi oramai, dell’appalto del servizio di trasporto pubblico, ci eravamo chiesti, se poche assunzioni potevano aver fatto calare il silenzi. Ci abbiamo azzeccato anche stavolta?".