Introiti della differenziata off limits? Codacons: "Nessuna trasparenza"

"Agrigento da 6 anni produce rifiuti e li vende, quanto ha introitato l’Amministrazione comunale dalla vendita dei rifiuti differenziati dagli agrigentini, e che fine hanno fatto gli introiti visto che i cittadini non hanno mai avuto un euro di ribasso della tariffa?".

A chiederselo, in una nota, è il Codacons attraverso il vicepresidente provinciale Giuseppe Di Rosa. La medesima associazione già nell'ottobre del 2021 aveva chiesto i dati per gli anni dal 2016 al 2020, soprattutto per quanto riguarda l'effettivo utilizzo delle somme incassate.

"Richiesta - dice oggi una nota - che in barba a tutte le disposizioni di legge rimane ad oggi inevasa e che stamani, abbiamo sollecitato

al segretario generale del Comune intimando e minacciando di rivolgerci al Tar qualora gli uffici comunali continueranno a non consegnarci i documenti comprovanti la vendita della carta, del cartone, della plastica, dei metalli e del vetro differenziati dagli Agrigentini che certamente non hanno mai avuto beneficio dai loro sacrifici".