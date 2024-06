Presunte anomalie nella gestione del Comune, Di Rosa sarà audito in Antimafia

Il responsabile regionale trasparenza enti locali del Codacons Giuseppe Di Rosa sarà audito il prossimo 26 giugno dalla commissione regionale antimafia.

A darne notizia è lo stesso ex consigliere comunale, che aveva richiesto di essere audito nel febbraio scorso. L'organismo, di cui è vicepresidente il collega di partito Ismaele La Vardera (Di Rosa è infatti vicino alle posizioni di Sud chiama Nord) oggi ha calendarizzato l'appuntamento.

Nella nota diffusa dallo stesso Di Rosa si anticipa già che il tema saranno la presunta serie di anomalie nella gestione del comune di Agrigento da parte dell'amministrazione Micciché e vicende già oggetto delle attenzioni degli organi inquirenti. Citando quanto inserito nel calendario pubblico dei lavori di commissione, l'audizione verterà "in merito alle segnalazioni dallo stesso presentate e relative al Comune di Agrigento".

Il riferimento è chiaramente all'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex capo di gabinetto del sindaco Gaetano Di Giovanni, il coinvolgimento in un altro procedimento fuori Agrigento di due consulenti per il settore urbanistica oltre che vicende come il "Caso suv" che ha portato alla condanna in primo e secondo grado da parte della Corte dei conti di Di Giovanni e di una dipendente comunale.

Da tempo Di Rosa chiede lo scioglimento del Comune per infiltrazioni.