Nasce una discarica abusiva sul ponte Morandi, Codacons: "Cittadini stanchi della differenziata"

"Vi siete chiesti se gli agrigentini sono stanchi di fare sacrifici per differenziare, tenere i bidoni pieni dentro casa, senza riceverne nessun beneficio?". A porre questo interrogativo è il responsabile trasparenza enti locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa nel denunciare la presenza da "almeno 8/10 giorni" di una vasta discarica abusiva nei pressi dell'uscita del primo tratto del viadotto "Morandi".

"Il servizio non funziona, gli incivili crescono sempre di più - continua -. Dove finiscono i benefici della differenziata che ha toccato percentuali record? Perché non rendete pubblici i dati neppure dopo il nostro accesso agli atti datato ottobre 2021, più volte sollecitato al quale non avete mai dato risposta?"