Peschereccio empedoclino bloccato a Malta, Ersini dei Cinquestelle: "Ci siamo immediatamente attivati"

Apprendiamo dai media che le autorità maltesi tengono in stato di fermo da 5 giorni un peschereccio empedoclino, con a comando il capitano Vasilecozzo, l’imbarcazione per ciò che ne sappiamo è tenuta in stato di fermo per futili motivi a Malta, ci siamo attivati immediatamente con tutti i canali disponibili affinché la situazione rientri e la spiacevole vicenda si concluda con il ritorno a casa dei nostri concittadini. I portavoce comunale Salvatore Ersini e Morena Cortelli.