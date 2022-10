Cimitero di Piano Gatta in stato di abbandono, Codacons: "Oltre 200 salme attendono di essere sepolte"

"La situazione dei cimiteri cittadini si fa sempre più grave e oltre 200 sono al momento le bare in attesa di sepoltura definitiva, 160 delle quali sono ammassate in un magazzino".

A denunciarlo, con una nota, è il responsabile del Dipartimento trasparenza enti locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa.

"Ci occupiamo delle problematiche dei cimiteri comunali da oramai tanti anni - spiega l'ex consigliere comunale -. Oggi gli innumerevoli problemi, anziché venire risolti vengono acuiti dal dirigente responsabile che, motu proprio e senza nessun indirizzo politico, ha effettuato trasferimenti dalla già carente pianta organica dei custodi trasferendo ad altro incarico. I Cimiteri sono aperti a singhiozzo e la gente è all’esasperazione, dalle foto che alleghiamo ecco come si presenta alla città il cimitero di Piano Gatta nella settimana di commemorazione dei defunti".

Di Rosa, in particolare, attacca il sindaco Micciché che, "in piena campagna elettorale per le regionali" assicurava una pronta consegna di 96 loculi prefabbricati che fuono costruiti (ma non completati) dal precedente gestore. Loculi che non sono ancora pronti ma che, da quanto si apprende, attendono solo il definitivo via libera del Genio Civile.

I problemi del cimitero più grande (ma incompleto) della città sono però numerosi: per questo Di Rosa ha promosso una conferenza stampa che si terrà sul posto alla presenza, pare, anche di parenti dei defunti ancora insepolti.