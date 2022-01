Approvato il nuovo piano cimiteriale di Favara, Cucchiara e Milazzo esprimono soddisfazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il presidente della commissione “Lavori pubblici”, Massimo Milazzo, e il presidente della commissione “Affari Generali”, Pasquale Cucchiara esprimono soddisfazione per l’approvazione unanime dell’emendamento sulla proposta di variante al piano cimiteriale.

Nella fattispecie, le due commissioni, in seduta congiunta e dopo aver svolto un sopralluogo presso il cimitero di Piana Traversa, hanno proposto e realizzato delle modifiche ​ “al punto B) Relazione tecnica” volte a limitare l’edificazione di mini monumentini in prossimità della Chiesa (preservando il patrimonio arboreo del cimitero), nei pressi dell’entrata del cimitero dove, prima della pandemia, si teneva il saluto ai familiari dopo la funzione funebre e nelle zone dove la viabilità sarebbe stata gravemente compromessa. ​

La proposta, prima di essere presentata in consiglio comunale, è stata discussa e condivisa in conferenza dei capigruppo in un clima di proficua collaborazione, di condivisione di idee, di analisi, di confronto politico disinteressato fra tutti i gruppi consiliari con il solo fine di operare scelte di sintesi nell’esclusivo interesse della collettività. ​

Questo approccio politico – dichiarano Milazzo e Cucchiara - ​ traccia, forse definitivamente, ​ un “modus operanti” che, come Presidenti di commissione” intendiamo perseguire con forza anche per il futuro. Infatti,​ prima di sottoporre all’attenzione del consiglio comunale le proposte maturate in seno alle nostre commissioni, chiederemo alla nostra presidente di convocare una conferenza dei capigruppo per illustrare il nostro lavoro con la visione di accogliere eventuali suggerimenti e migliorie che ci portino a votare le modifiche a larga maggioranza.