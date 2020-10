Chiusura del "Politi", Cirino: "Un atto indifferibile ed immediato del neo sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un plauso al neo Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè in relazione all ordinanza n. 86 del 21 ottobre, a mezzo della quale ha disposto ai sensi dell'art 50 Co. 5 D. Lgs 267/2000, a scopo di prevenzione dal contagio da Covid 19, la sospensione temporanea delle attività scolastiche del Liceo Scientifico Politi e succursale dal 22 Ottobre al 04 Novembre.

Un atto indifferibile ed immediato del neo Sindaco, il quale dimostra da medico ed oggi da Sindaco, il coraggio e la determinazione nell'affrontare in via d'urgenza la delicatissima questione emergenziale che stiamo vivendo.

Da docente, ritengo opportuno prestare la massima attenzione sulle scuole nell'ottica del contrasto alla diffusione di tale virus, dovendo purtroppo, abituarci a convivere con tale situazione emergenziale.

Per tale ragione, oggi nella neo veste di consigliere comunale di Agrigento mi impegnerò in prima persona, al fianco del Sindaco Miccichè ad affrontare e superare al meglio tale emergenza per il bene degli studenti, dei docenti e di tutti gli agrigentini.