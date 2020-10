Si scaldano i motori per le amministrative, il centrodestra è unito

Si scaldano i motori a Favara in vista della campagna elettorale del 2021 per il rinnovo dell'Amministrazione comunale. Se parecchi movimenti "ufficiosi" si erano registrati in questi giorni, a fare pubblicamente un primo passo avanti è il Centrodestra, che stamattina si è riunito per ragionare di un progetto comune.

Presenti, per Fratelli d’Italia il portavoce Adriano Barba ed il presidente del circolo Antonio Moscato, per Forza Italia il coordinamento cittadino rappresentato da Giuseppe Arnone, Paolo Dalli Cardillo e Alessandro Pitruzzella, per l’Udc Fausto Terrana, per la Lega Angelo Pecoraro, per Diventerà Bellissima Leonardo Pitruzzella, per l’area autonomista Gioacchino Zarbo e Salvatore Montaperto.

"Siamo pronti a riportare la città alla normalità mettendo al centro il ruolo dei partiti espressione del Governo regionale e di coalizione a livello nazionale - dicono -. Siamo convinti che dai valori che ogni partito rappresenta si possa muovere per delineare un progetto comune ed aggredire le difficoltà di una città in assoluto degrado, illusa da un movimento incapace di gestire la normale amministrazione. Metteremo insieme idee e progetti nelle riunioni che seguiranno nella consapevolezza che, l’obbiettivo delle prossime amministrative, rappresenta il punto di partenza e non la fine di un percorso".