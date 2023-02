Sicurezza in centro storico, Cantone (FI): "Troppi episodi di violenza, bisogna intervenire"

l capogruppo di Forza Italia al Comune di Agrigento, Carmelo Cantone, interviene a fronte dei ricorrenti episodi di violenza nel centro storico della città.

“Si riscontra una grave escalation di micro – criminalità, forse alimentata anche dalla crisi economica. Le vie Atenea e Pirandello sono meta di baby gang - dice -. L’Amministrazione comunale si adoperi affinchè sia garantita maggiore sicurezza contro disordini e attività criminali, come lo spaccio di droga. Occorre un presidio costante del territorio. Il Comune predisponga un progetto con: video controllo e video sorveglianza, armadi di registrazione e connettività verso la centrale operativa delle Forze dell’ordine, cartellonistica indicante le aree video sorvegliate, servizi di controllo e vigilanza straordinari nei fine settimana in orario serale e notturno da parte delle Forze dell’ordine. E poi una campagna informativa volta alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga in collaborazione con le associazioni locali. E’ stato ottimo il lavoro delle Forze dell’ordine in occasione delle ultime due risse, tra via Pirandello e via Atenea. Tuttavia la Prefettura, qualora non avesse già provveduto, dovrebbe richiedere al ministero dell’Interno un invio straordinario di personale della Polizia di Stato soprattutto adesso in occasione dell’avvento della stagione turistica. Il tempo delle parole è scaduto. Servono fatti ed azioni concrete”.