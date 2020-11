Centro destra, Pullara: "Sono uomo libero e rispondo a chi mi ha eletto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nessuna uscita verso il centro sinistra resto convintamente nel perimetro del centro destra, più centro che destra. Sono le parole del deputato all’Ars On. Carmelo Pullara

La mia sostituzione – spiega il deputato - da Presidente del Gruppo Parlamentare “Popolari Autonomisti – Idea Sicilia” ha evidentemente origine dalle ultime elezioni amministrative, lette con il mio posizionamento come lesa maestà. Situazione di frizione con gli altri parlamentari del gruppo acuitasi per le mie critiche alla gestione da parte del governo regionale della seconda ondata di pandemia che colpevolmente si vuole sottacere silenziando le voci critiche.

Sono uomo libero e rispondo a chi mi ha eletto e non a chi distribuisce poltrone. Non mi risulta che ci sia qualcuno che possa dare patenti di appartenenza. Prendo atto serenamente della decisione dei colleghi parlamentari. Per me fare politica – conclude Pullara-non significa appiattirsi o silenziarsi rispetto a criticità evidenti agli occhi di tutti, in particolar modo nell’ambito della salute pubblica la cui gestione fallimentare e il pericolo per gli operatori sanitari e di cittadini è palese. Se questo è il prezzo da pagare, nessun problema. Conto saldato!