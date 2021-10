Un anno di amministrazione Micciché, Hamel e Bongiovì: "Nulla è stato fatto"

L'amministrazione Miccichè "festeggia" il suo primo compleanno ed è occasione, ovviamente, per le polemiche politiche. A puntare il dito contro i risultati non ottenuti sono i consiglieri comunali di minoranza Nello Hamel e Alessia Bongiovì. “Ormai è trascorso un anno dall'insediamento della nuova amministrazione e nessuno degli impegni su cui si è costruita la vittoria elettorale ha avuto concreta realizzazione - dicono -. Guardando il programma elettorale del Sindaco in carica si potrà facilmente comprendere che, tranne qualche minimale aspetto, nessuna promessa è stata mantenuta".

Micciché, infatti, aveva promesso - evidenziano i due consiglieri - "il rafforzamento dell'ufficio tecnico, la realizzazione dell' ufficio progettazione europea, l'avvio del processo di digitalizzazione, l'esternalizzazione del servizio rilascio certificati, la mappatura delle condizioni di sicurezza delle scuole e altri otto punti rimasti ancora lettera morta a 365 giorni dalle elezioni".

Ci sono inoltre diversi altri punti rimasti in sospeso, come un'annunciata rivoluzione del sistema dei rifiuti, la creazione di sostegni per la giovane imprenditoria, interventi sul decoro urbano, il sostegno al turismo e alle associazioni, il potenziamento dei controlli del territori eccetera.

"L'elenco delle inadempienze e delle promesse mancate (che sarebbe ancora lungo ed articolato) - dicono Hamel e Bongiovì - è la dimostrazione che il cambio di rotta non è avvenuto, ma soprattutto è la dimostrazione che questa amministrazione deve darsi una scossa per non riportare la nostra città indietro e sprofondarla nello sconforto della mancanza di ogni prospettiva di riscatto. Non basta essere brave persone per guidare una città come Agrigento, ma occorre capacità, carisma, spirito di iniziativa, coraggio, fantasia, concretezza e sacrificio".