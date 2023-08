Cattolica, rimpasto al Comune: due nuovi assessori nella giunta Borsellino

Rimpasto in giunta al Comune di Cattolica Eraclea: l'avvocato Pietro Piro e l'attuale consigliere Giovanna Ballarò sono i nuovi assessori nominati dal sindaco Santo Borsellino.

Prendono il posto dei dimissionari Cosimo Di Rosa e Rosetta Proietto. A Piro sono state assegnate le deleghe a Cooperazione agricola, Pianificazione e sviluppo del territorio. Ballarò si occuperà di Politiche giovanili, Pari opportunità e Famiglia. Il loro ingresso in giunta, già formalizzato, sarà operativo a partire da venerdì. Restano invariate le altre deleghe per i componenti della giunta.

"Ringrazio Cosimo di Rosa e Rosetta Proietto - commenta Borsellino - per il lavoro svolto e per l’impegno profuso. Unitamente agli altri componenti della mia squadra, continueremo ad operare nell’interesse primario della collettività, con gli obbiettivi che abbiamo definito nel nostro mandato. Siamo al servizio della città e vogliamo mettere in campo tutte le azioni che possano favorire il benessere sociale, economico e culturale del nostro territorio".