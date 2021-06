Cattolica, il Comune acquista uno spazio pubblicitario all'aeroporto di Orio al Serio

"Si è concretizzato questa mattina l'impegno ed il lavoro svolto in questi mesi. Un' idea di promozione del territorio dalle ampie vedute e che veramente può portare all'attenzione nazionale ed internazionale le nostre meraviglie, con a capo la nostra bellissima Eraclea Minoa, l'eterna bellezza". Lo ha dichiarato stamane il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino.

"Abbiamo creduto e voluto questo traguardo, ovvero l'affissione della nostra "perla" nello spazio pubblicitario di uno dei primi aeroporti italiani, come appunto quello di Bergamo, incarna ed identifica la nostra visione politica e come vogliamo agire per far conoscere nel mondo il nostro territorio".

Il progetto ha come oggetto l'esposizione dell'immagine della spiaggia e del costone di Capo Bianco per tre mesi, dal 1 Giugno al 1 Settembre, in una posizione strategica dell'aeroporto. L'importo investito si aggira attorno ai 12. 000 € di cui la metà verrà finanziata dalla Regione Sicilia nell'ambito di un progetto intrapreso con l'assessorato al turismo della Regione Sicilia.

L'immagine potrà essere cambiata nell'arco del tempo del progetto, facendo vedere in prospettive diverse la nostra costa ed anche inserendo il centro storico del nostro paese, caratterizzato dallo stile barocco del palazzi che circondano le due bellissime piazze. "Inizia una nuova storia per la nostra terra - ha aggiunto Borsellino + e siamo pronti ad accogliere i visitatori con servizi idonei e con una offerta turistica già definita.



Un'opportunità che noi ed i paesi limitrofi debbono cogliere per dare al nostro territorio l'immagine che merita.Siamo ancora all'inizio, il bello inizia adesso. Tutti insieme a lavorare per il nostro bel Paese".