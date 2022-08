“Cattivi odori nelle zone centrali della città”, la proposta dei 5 Stelle per risolvere il problema

”Odore nauseabondo che proviene dai tombini e dalle fogne nella centralissima via Roma, in piazza Italia, e piazza Kennedy e vie limitrofe a Porto Empedocle. Il problema è stato segnalato da diversi commercianti, dai cittadini e dai turisti ed esposto in Consiglio comunale lo scorso 2 febbraio”. E’ quanto sostiene il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Salvatore Ersini che ha anche suggerito la possibilità di utilizzare un sifone già testato, che permette l’attenuarsi del fenomeno.

“Tale sifone - ha detto Ersini - viene prodotto da un' azienda specifica segnalata all'amministrazione attiva per le opportune verifiche ed interlocuzioni. Se la mia soluzione non dovesse essere di gradimento, ho invitato il sindaco e la sua Giunta a contattare le ditte che hanno operato negli anni precedenti, al fine di provare a risolvere il problema. Ad oggi però, in piena stagione ferragostana, nessun rimedio, nessuna prova, nessun cenno, nessuna risposta è stata messa in atto da codesta amministrazione che lascia una città come Porto Empedocle, a vocazione turistica, nella puzza più totale, non permettendo agli operatori del turismo e ai piccoli imprenditori di operare nel modo corretto.

Chiedo all'amministrazione di intervenire nell’immediato, al fine di poter concludere gli ultimi giorni di estate permettendo agli operatori di accogliere turisti ed empedoclini in un centro dignitoso e pulito. Porto Empedocle non merita questo biglietto da visita nel silenzio generale”.