Catanzaro: "Subito prezzo agevolato per carburante agricolo" 

"Un sostegno concreto agli agricoltori siciliani attraverso uno stanziamento di fondi per fornire carburante agricolo a costo agevolato per interventi nelle colture che sono maggiormente in difficoltà a causa della perdurante siccità".

E' la proposta che il parlamentare regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro ha deciso di sottoporre all'attenzione del governo regionale e di tutti gli schieramenti politici per consentire “irrigazioni straordinarie di soccorso, così come si sta opportunamente facendo in altre regioni italiane".

“E' un provvedimento urgente e indispensabile – dice Catanzaro – un aiuto che per i nostri produttori agricoli siciliani rappresenterebbe una vera e propria boccata d’ossigeno in un momento di grande difficoltà sia per le carenze idriche che per i rincari energetici”.

“Il governo regionale si faccia concretamente carico del grido di allarme lanciato dai nostei agricoltori – continua Catanzaro –, non sarebbe difficile attraverso una variazione di bilancio individuare le risorse necessarie. La vicinanza alle imprese mi porta a cercare soluzioni, questo intervento di sostegno credo sia realizzabile, per questo chiedo anche l'appoggio di tutti gli schieramenti politici e dei colleghi deputati dell'Ars, non possiamo rimanere inerti di fronte alle accorate richieste di aiuto di uno dei nostri settori produttivi più importanti per l'economia dell'isola”.