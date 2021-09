Impianto per l'umido a Montallegro, Rosalba Cimino: "Sarò a fianco dei cittadini per oppormi alla costruzione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Interverrò a sostegno della causa dei cittadini di Montallegro che vogliono opporsi alla costruzione di un impianto di trattamento rifiuti a pochi passi dalla discarica già presente. La cittadina, a vocazione turistica, ha già pagato il prezzo di avere a pochi chilometri un mega impianto”. Rosalba Cimino, deputato del Movimento 5 Stelle, appoggia la battaglia legale della Pro Loco di Montallegro che si è rivolta al Tar di Palermo per chiedere il blocco della costruzione del nuovo impianto che sorgerebbe a pochi passi dal centro abitato. “Nonostante le documentazioni, vogliamo vederci chiaro sull’impatto che un’opera del genere può avere sul territorio, sulle acque, sull’aria, sul traffico veicolare e sulla popolazione di Montallegro, che deve fare i conti con un tasso di mortalità per tumori già alto, come mostrato dall’ultima relazione richiesta al commissario straordinario”. Il tasso dei morti per tumore nel paese, infatti, sfiora il 50% negli ultimi venti anni, con alcuni anni in cui il dato è in aumento. “Interverremo con una interrogazione per comprendere se devono essere svolte ulteriori verifiche e se tutto è nella norma”.