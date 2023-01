Catania, Schifani nomina ex prefetto Mattei (fu in servizio anche ad Agrigento) nuovo commissario straordinario 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali Andrea Messina, ha nominato l’ex prefetto Piero Mattei nuovo commissario straordinario al Comune di Catania.

«Alla vigilia di un periodo particolarmente delicato come quello delle elezioni amministrative - sottolinea il governatore - abbiamo voluto affidare la guida del Comune a un ex prefetto di grande esperienza amministrativa che possa condurre, con autorevolezza e serenità, la città di Catania al voto per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale».



«Abbiamo proceduto - aggiunge l’assessore Messina - alla nomina nel più breve tempo possibile per evitare una vacatio istituzionale, con l’obiettivo di garantire una continuità amministrativa in un momento particolare per il capoluogo etneo. Sono certo che il nuovo commissario assicurerà imparzialità e competenza per aver già svolto lo stesso incarico in molti altri Comuni italiani».



Originario di Pietrasanta (Lucca), Mattei ha 69 anni. Laureato in Giurisprudenza all’università di Palermo, Mattei è entrato nell’amministrazione civile dell’Interno nel 1969. È stato prefetto di Oristano, Crotone e Vicenza e vice prefetto vicario a Palermo e Salerno. Ha prestato anche servizio nelle prefetture di Enna, Agrigento e Potenza, oltre ad avere ricoperto ulteriori prestigiosi incarichi in numerosi enti pubblici. È stato, tra l'altro, vice commissario straordinario del Comune di Palermo e direttore dell’ufficio regionale dell’Alto commissariato per la lotta alla mafia a Reggio Calabria.