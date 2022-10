Casteltermini, ecco il coordinamento cittadino della Democrazia cristiana

La Democrazia Cristiana ha costituito il coordinamento cittadino a Casteltermini. Maurizio Giuliano è stato nominato commissario coordinatore cittadino, Giuseppe Amato e Carmelo Salamone sono i nuovi vice commissari coordinatori del partito.

"Lavoreremo tutti insieme per rilanciare il territorio, ascoltando le esigenze dei cittadini e rendendoli partecipi – dichiara Maurizio Giuliano, neo commissario coordinatore del partito a Casteltermini -. La Democrazia Cristiana è un partito fondato sui valori, quelli della famiglia, della solidarietà e dell’accoglienza. Partendo da ciò vogliamo intraprendere un percorso, basato sul confronto e sul dialogo, che faccia riavvicinare la gente alla politica. Soltanto con il coinvolgimento di tutti si può progettare un rilancio del nostro territorio".

"Un ringraziamento va al nostro commissario regionale Totò Cuffaro che ricostituendo la Democrazia Cristiana ha acceso l’entusiasmo in tanti giovani e donne che adesso sono pronti a lavorare per un progetto politico in cui credono fermamente", conclude Giuliano.