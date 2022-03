Caso Suv, il Codacons: “Ora il Comune potrà utilizzarli anche e soprattutto per fini istituzionali”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Adesso, per il Comune, i suv e i notebook acquistati con i fondi potranno essere utilizzati anche e soprattutto per fini istituzionali": queste le parole di Giuseppe Di Rosa, vice presidente del Codacons di Agrigento.

"Ecco la delibera di giunta n. 38 del 4 marzo 2022: linee guida per l’utilizzo, in comodato d’uso gratuito, di autovetture e Notebook afferenti i servizi sociali comunali da parte di enti del terzo settore e di operatori economici di settore ed in generale soggetti che operano nell’ambito del volontariato sociale(parrocchie, associazioni, ecc...). Articolo 2: Le autovetture nonché i notebook possono essere utilizzati, nella forma individuata ed indicata all’articolo 1 che sarà all’uopo formalizzata dai documenti/atti allegati alle presenti Linee Guida, in maniera del tutto gratuita, prioritariamente per tutte le attività disciplinate al precedente articolo 1, e in alternativa, qualora non prenotate e libere da qualsivoglia utilizzo, anche per fini istituzionali.



E’ chiaro a tutti: il solo comune di Agrigento, con un escamotage amministrativo, ha fatto in modo di acquistare dei mezzi che a tutto e a tutti serviranno poco poiché l’utilizzo non è per nulla conveniente per le associazioni, in quanto i bambini trasportati possono essere di età compresa tra i 7 ed i 14 anni. Nelle autovetture di questo genere, per il Codice della strada, i bambini al di sotto dei 12 anni devono utilizzare un seggiolino e di conseguenza ogni autovettura può trasportare al massimo 2 bambini, cioè 4 autovetture per 8 bambini. Chi è disposto a spostare 4 autisti per l’utilizzo di 4 suv con un dispendio economico non indifferente?.

Stamattina abbiamo inoltrato un supplemento di “esposto” agli stessi uffici del precedente, Adesso attendiamo notizie dagli organi preposti, ma ad Agrigento davvero si è tornati agli anni '90".