Caso Pisano, Perconti: "Il centrodestra ha perso pure l'ultimo candidato siciliano"

"È una questione di fiducia e di serietà: la coalizione di centrodestra ha dimostrato di essere inaffidabile e fallimentare, sia a livello politico che locale".

Filippo Perconti, candidato di Movimento 5 stelle, parla chiaro, dopo la sospensione di Calogero Pisano, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia ad Agrigento e candidato alle prossime elezioni, che in passato ha scritto sui social parole di apprezzamento per Adolf Hitler, oltre che di sostegno per Vladimir Putin.

Dobbiamo porre fine a questa imbarazzante condizione di paralisi politica ed amministrativa che sta determinando conseguenze devastanti per la comunità, inoltre mi preme ricordare quanto sia intollerabile leggere i nomi dei candidati fantasma, dei paracadutati come la Brambilla o la Fascina, che cercano l'elezione in Parlamento contando sui voti siciliani - prosegue il deputato - battiamo le solite vecchie destre, che hanno fatto tanto male alla nostra Isola, abbiamo la possibilità e il dovere di cambiare nella direzione della trasparenza, della partecipazione, dell’innovazione e dell’inclusion.

Siamo l'unica forza responsabile - conclude - che chiede e ritiene di poter ottenere la fiducia dei cittadini; il nostro territorio ha bisogno di qualcuno in grado di parlare con tutti e con tutte le istituzioni e che si impegni per rappresentare le istanze dei siciliani, a cui rivolgo un appello: votate un’alternativa che porta proposte.