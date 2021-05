Caso Mifsud, Italia Viva: "Triste epilogo di una vicenda scandalosa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Mifsud è solo il tristissimo criminogeno epilogo di una vicenda scandalosa a danno dei giovani agrigentini, non dei figli della flaccida e danarosa borghesia, ma dei figli del popolo che potevano studiare ad Agrigento senza dover affrontare i costi delle trasferte.

Per un decennio questo fu possibile grazie a chi ebbe la visione e la determinazione di creare in questa provincia un' università. Ma gli sciacalli e le iene arrivano inesorabili, e trasformano una grande opportunità per i giovani agrigentini in un loro affare privato. Vogliamo andare fino in fondo, capire chi ha lucrato sul polo universitario con Mifsud e prima di Mifsud.

Il faccendiere maltese trova una situazione già compromessa da politiche clientelari e da gestioni allegre e pensa bene di avere in mano la gallina dalle uova d'oro, ma chi ha messo Mifsud? Perché? Chi non ha vigilato? Quale burocrazia, in genere ostinata e riottosa, questa volta ha condiviso le malversazioni e gli imbrogli? La Vicenda del polo universitario è lo spaccato più evidente di una politica rivolta esclusivamente all'interesse dei pochi, delle loro tasche, del loro tornaconto personale e familiare e del facile consenso elettorale.

Oggi siamo in presenza del fallimento totale del sogno di una città universitaria, quello che rimane è un fantoccio senza credibilità e senza futuro. Ma in questa terra nessuno paga i suoi conti. Fiducia infinita nella magistratura che siamo convinti andrà fino in fondo!

Giorgio Bongiorno, Portavoce dei giovani di Italia Viva Agrigento.