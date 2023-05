Sessanta famiglie senza casa in attesa dell’alloggio popolare, Carmelo Pace: “Il sindaco si assuma la responsabilità”

Un’attesa infinita per le 60 famiglie che a Ribera sono ancora senza una casa e che attendono la riassegnazione dell’alloggio popolare da cui erano state sgomberate anni fa. Si tratta dei residenti delle palazzine di via Fani, la cui tormentata vicenda si trascina da anni senza risultati concreti: “Ci sono ad oggi tutte le carte in regola per procedere alla riassegnazione – ha detto Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars – poiché con il Comune, l’istituto autonomo case popolari di Agrigento e la Regione, quando ero sindaco di Ribera, avevo intrapreso tutti gli accordi propedeutici che adesso consentono di concludere questa annosa questione.

Invito l’attuale sindaco di Ribera ad assumersi la responsabilità di far rientrare a casa tutte le 60 famiglie di via Fani. So bene, per esperienza personale, che non sempre ci si trova ad affrontare situazioni facili: questo è uno di quei momenti in cui occorre andare avanti senza delegare altri, ma firmando di proprio pugno il lieto fine per questi concittadini che attendono da anni di rimettere piede nelle proprie dimore”.