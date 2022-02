Casa di comunità a Cammarata, Servire Agrigento: "Surreale la corsa ad intestarsi meriti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Riteniamo uno spettacolo modesto la corsa (elettorale) da parte di qualche esponente politico di intestarsi l’inclusione - nell'ambito delle risorse previste dal PNRR - di una Casa di Comunità nel territorio di Cammarata. Fa specie che ad intestarsi meriti - rispetto ad un giusto e doveroso riconoscimento - siano gli stessi che in piena pandemia rimanevano in silenzio quando si decretava la chiusura del Pronto Soccorso di Ribera e quando si è scoperto che l'atto di programmazione dell'Assessore Regionale alla Salute non prevedeva alcun potenziamento del presidio montano.

È stato il movimento Servire Agrigento - ancora una volta - a rilanciare la questione sostenendo che la riorganizzazione del sistema sanitario regionale non poteva non tenere conto dei bisogni di salute e delle criticità che vivono le popolazioni dell'area montana.

Una battaglia - la nostra - a tutela del diritto alla salute iniziata lo scorso anno con una lettera inviata al Ministro della Salute Speranza, al Presidente della Regione Musumeci e all'Assessore regionale alla Salute Razza per chiedere l’attivazione di un presidio ospedaliero di area montana e il massimo sforzo per cogliere appieno le opportunità offerte dai fondi del PNRR”.

Lo afferma il coordinatore provinciale del Movimento Servire Agrigento, Raoul Passarello.