Carrà nuovo vicesegretario della Lega, Tardino: "Darà grande contributo"

"I miei più sinceri auguri al neo Vicesegretario della Lega Sicilia Salvini Premier, Anastasio Carrà che, grazie alle sue grandi capacità umane e amministrative, dimostrate sul campo in questi lunghi anni di militanza e impegno, fornirà un contributo determinante al futuro della Lega in Sicilia". Lo dichiara Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega. "Grazie alla lungimiranza di Matteo Salvini, che ha individuato in Carrá il sostegno ideale all’azione politica del Segretario Nino Minardo, la Lega potrà godere di una guida che rappresenta il giusto e necessario mix tra lo sguardo ai moderati e l’attenzione alla vecchia base militante. Di Anastasio Carrá, il primo sindaco della Lega in Sicilia, che ha anche parlato dal palco di Pontida, e di cui mi pregio di essere amica, vorrei sottolineare in particolare il grande altruismo e il fermo spirito di servizio che, nonostante la tragedia personale da poco vissuta, lo portano ad assumere ulteriori e importanti responsabilità pubbliche. Consapevole del suo grande spirito collaborativo, sono certa che farà con Nino Minardo il lavoro che tutti noi ci aspettiamo a favore del radicamento del partito, ma soprattutto della crescita della nostra terra" conclude Annalisa Tardino europarlamentare della Lega Salvini premier.

