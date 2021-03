Migranti, Varchi: "Solo da FdI voto contrario a emendamento Boldrini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La continuità del governo Draghi col precedente esecutivo Conte "non solo nel nome dei ministri e nell'utilizzo dei Dpcm ma anche nell'approccio al tema dell'immigrazione clandestina: a fronte degli oltre 5 mila arrivi nei primi tre mesi di quest'anno la maggioranza che sostiene Draghi vota in commissione Esteri della Camera l'emendamento di Laura Boldrini che rende il blocco navale un crimine internazionale. Spiace che l'unico voto contrario sia stato quello di Fratelli d'Italia che continuerà anche in Aula a dare battaglia per difendere i confini della nazione e gli italiani: a cominciare da quegli agenti delle Forze dell'ordine che a Lampedusa sono stati contagiati da immigrati positivi al Covid".

Lo afferma in una nota Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia.