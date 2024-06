Caro voli, Catanzaro (Pd): "Convenzioni per tutelare i malati"

“I prezzi dei voli, soprattutto nella stagione estiva, subiscono aumenti fino all’800% e i siciliani che devono raggiungere strutture sanitarie senza avere la possibilità di programmarle, spesso devono affrontare gravissimi disagi organizzativi ed economici. Tutto questo è inaccettabile e bisogna fare qualcosa subito”. Lo dice oggi il capogruppo all'Ars Michele Catanzaro, primo firmatario di una interrogazione dei deputati regionali Pd al presidente della Regione, all'assessore per l'Economia e all'assessore per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con cui si sollecitano azioni concrete per aiutare le famiglie siciliane costrette a viaggiare in ospedali del Nord Italia per le annose carenze del sistema sanitario regionale.

“Spesso per contenere i costi gli ammalati sono costretti ad acquistare biglietti aerei con scali in altre città e a fare snervanti attese. Tale condizione per un ammalato è inaccettabile – dice Catanzaro – il governo regionale deve intervenire con urgenza”. Nell'interrogazione si chiede se ce la volontà politica di avviare eventuali convenzioni con una o più compagnie aeree per calmierare il prezzo dei biglietti di andata e ritorno da e per la Sicilia, anche se prenotati nell’imminenza della partenza, previa dichiarazione da parte del viaggiatore che gli stessi sono necessari per motivi sanitari.