Caro-energia, Daniela Catalano e Calogero Pisano: “Solidarietà ad imprese e famiglie agrigentine”

"Com'è noto, il Paese sta subendo un caro-energia senza precedenti che rischia di dare un colpo letale a tutto il settore produttivo - affermano, in una nota congiunta, la Coordinatrice di Fratelli d'Italia per Agrigento, avv.Daniela Catalano, ed il Commissario provinciale del partito, dott. Calogero Pisano - non possiamo non ascoltare e farci, al contempo, portavoce del grido di aiuto che giunge dai ristoratori agrigentini, dai titolari di locali della cosiddetta movida-ridotta, se non interrotta, da ben due anni, cui si aggiungono quei pochi negozi cittadini che ancora mantengono, con sommo sforzo, la saracinesca alzata e, in generale, le tante altre attività imprenditoriali di agrigentini coraggiosi ma, ormai, stremati.

Di fatti, al lockdown economico per numerose categorie, con effetti anche sulle famiglie, si aggiunge, nel silenzio imbarazzante delle altre forze politiche, caro-energia che rischia di inginocchiare attività già semi ferme a causa del picco pandemico e che piuttosto di sperare in qualsivoglia forma di ristoro sono destinatarie, proprio in queste settimane, di bollette per utilizzo (o non utilizzo) di gas e luce riportanti cifre esorbitanti e non sostenibili.

Con l'auspicio che le forze di governo tornino ad occuparsi del mondo reale, manifestiamo la più ampia disponibilità a sostenere in ogni sede e ad ogni livello le ragioni delle aziende e, conseguentemente, delle famiglie che, eroicamente, tentano di resistere agli effetti,sempre più seri, di un' emergenza sanitaria divenuta, oramai, anche emergenza economica".