Pullara: "Aumento orario degli specialisti veterinari ambulatoriali nella Asp, siamo in dirittura d’arrivo"

Dopo anni di battaglie in diverse audizioni in commissione sanità ma anche in aula iniziate da me trasversalmente insieme ad altri colleghi fin dall’inizio della legislatura siamo ormai in dirittura d’arrivo per l’aumento orario degli specialisti veterinari ambulatoriali.

Sono le parole del deputato della Lega, Presidente della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e Vice Presidente della Commissione Sanità On. Carmelo Pullara.

Invero – spiega Pullara - il competente dipartimento veterinario dell’Asp di Agrigento con l’avallo della direzione aziendale si era già mossa in tal senso creando appositi stanziamenti di bilancio. Da ultimo l’Assessore Razza con apposita circolare conseguente alle diverse sollecitazioni e con il supporto dei verbali di commissione ed aula ha dato il via all’aumento orari che sarà non solo un beneficio per i lavoratori ma anche a cascata per il delicato servizio che si svolge che ha refluenze economiche e commerciali. Ora manca l’ultimo tassello cioè a dire la deliberazione della direzione dell’Asp che dia avvio a tale aumento orario. Chiedo al commissario dott. Zappia visto che ne esistono le condizioni e per l’importante ricaduta positiva a 360 gradi, di dare priorità a tale adempimento.

Vigilerò - conclude Pullara - nella duplice qualità di Vice e Presidente della Commissione sanità e di Presidente della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, non solo sull’adempimento ma anche sulla tempistica, ovviamente con riguardo all’Asp di Agrigento e alle restanti Asp della regione.