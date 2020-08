Carlisi (M5S): "Che fine ha fatto la proposta dell'azienda consortile idrica?"

"Che fine ha fatto la proposta di statuto per l'azienda consortile?". A chiederselo, la consigliera comunale e candidata sindaco del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi.

"In Consiglio comunale - dice - non arriva la proposta di delibera con i pareri dei dirigenti. In compenso arriva il commissariamento dell'Ati ma la colpa è dei Comuni, di chi ha temporeggiato e di chi non approva. Ne abbiamo parlato con i capigruppo a maggio ma ancora non è all'ordine del giorno del Consiglio comunale, oberato da debiti fuori bilancio. Le proposte di delibera su Tari e cimitero da me protocollate, ormai anni fa, restano sempre in fondo: arriveranno mai a votazione?".

Carlisi denuncia che "i Consigli comunali sono disertati dalla maggioranza dei consiglieri" e che "si è perso il conto delle sedute finite prima di cominciare per mancanza di numero legale. Chi è che comanda sui dirigenti che dovrebbero redigere proposta nei modi dovuti e dare i pareri? Domanda retorica. A chi appartiene - conclude - la volontà di non creare la società speciale consortile? Chi dovrebbe essere "commissariato" per avere l'acqua pubblica?".