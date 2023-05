Capitale italiana della cultura, in consiglio comunale si discute nuovo regolamento del “noleggio con conducente”

Una proposta per modificare il regolamento del servizio “noleggio con conducente su strada”: è quanto hanno depositato in segreteria i consiglieri comunali di Favara Pasquale Cucchiara, Salvatore Bellavia, Angelo Airò Farulla, Gerlando Nobile, Massimo Milazzo, Gaspare Castronovo, Salvatore Fanara, Ignazio Sorce e Marco Bacchi.

“Il presente regolamento - dicono i consiglieri - se approvato dal consiglio comunale di Favara, disciplinerà il servizio NCC che si configura come un vero e proprio servizio pubblico. Riteniamo, in considerazione del fatto che la città di Agrigento è stata proclamata Capitale della cultura 2025, che il trasporto pubblico vada implementato per offrire, sia alla collettività sia soprattutto ai turisti, valide soluzioni di mobilità. Altro aspetto molto importante è la creazione di 12 posti di lavoro: una condizione essenziale per aumentare la crescita e rafforzare la coesione sociale”.

I consiglieri comunali, dopo aver ricevuto i pareri positivi dei dirigenti al ramo, si dicono “fiduciosi che le commissioni consiliari di pertinenza si esprimano celermente, in modo che queste modifiche possano essere inserite all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. L’obiettivo è quello di procedere al rilascio delle autorizzazioni e di allineare il nostro paese con le città più competitive nell'offerta turistica”.