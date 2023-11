Capitale della cultura 2025, Pisano: "Il Centrodestra deve fare quadrato"

"La città di Agrigento è chiamata nei prossimi mesi ad affrontare sfide importanti. Agrigento capitale della cultura 2025 è un evento di una rilevanza eccezionale ed una straordinaria occasione di rilancio sociale ed economica per la città dei templi che non possiamo perdere, per questo occorre il responsabile apporto di tutti. È essenziale che tutte le forze politiche di centrodestra che alle scorse amministrative hanno sostenuto il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, autorevolmente rappresentate dagli onorevoli Di Mauro, Gallo Afflitto, La Rocca Ruvolo, Savarino e Tardino, facciano quadrato e mostrino compattezza e comunione d'intenti, proseguendo sinergicamente lungo quel percorso di buon governo iniziato tre anni addietro". Lo ha scritto il deputato agrigentino Lillo Pisano.

"La formula del Centrodestra unito è l'unica formula vincente, lo testimoniano gli ottimi risultati ottenuti dagli Esecutivi nazionale e regionale, Governi che hanno dimostrato concreta attenzione nei confronti della nostra città e della nostra provincia, lo testimoniano la nomina della nostra città a Capitale della Cultura 2025, l'approvazione del decreto lege Sud, che al suo interno prevede la possibile realizzazione dell'aeroporto e, non ultimo, il cospicuo finanziamento di 10 milioni di euro, inserito in finanziaria regionale a sostegno delle attività correlate ad Agrigento Capitale della Cultura, per il quale rivolgo il mio plauso alla Giunta del Presidente della Regione, Renato Schifani, ed in particolare all'on. Roberto Di Mauro, unico assessore regionale agrigentino. Si vada avanti uniti per il bene di Agrigento" - ha concluso - .