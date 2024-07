Capitale della cultura, Dc: "L'elenco dei progetti presentati alla regione resta un mistero"

"Sono passati 5 giorni dal question time e dall' accesso agli atti ma nulla, l'elenco dei progetti collegati a capitale della cultura deve restare un segreto. Abbiamo sollecitato anche la presidenza del Consiglio ad intervenire con vigore, ma nulla il silenzio più assoluto o meglio una veemente presa di distanza. Una evidente lesione delle prerogative dei consiglieri. Nessun sussulto di responsabilità da parte del Sindaco in questo caso? Nessuna acrobazia concettuale? Nessuna ragione di bottega?".

Così, in una nota, i consiglieri comunali della Dc insorgono nei confronti del sindaco Franco Micciché, reo, a loro parere, di non aver fornito le dovute risposte durante i lavori di question time. In particolare era stato chiesto l'elenco dei progetti presentati alla regione da finanziare con le risorse stanziate dal governo Schifani per eventi propedeutici a Capitale della cultura e da tenersi quindi entro il 31 dicembre 2024. Un elenco che il sindaco avrebbe trasmesso agli uffici regionali ma che si è rifiutato di leggere in aula e consegnare ai consiglieri anche dopo una richiesta di accesso agli atti.

"Il sindaco si è limitato a dire in aula che di 4 milioni stanziati dal governo regionale e da spendere entro il 2024, 600 mila euro andranno alle associazioni tramite bando (da fare quando?) - continuano a chiedere i consiglieri -, che ha creato tre macroaree di intervento, una per finanziare pubblicità e comunicazione e una per sagre ed eventi, tra cui festa di san Calogero 2024 (ma se è in corso!?), capodanno e ferragosto. Sugli importi e gli artisti proposti nessuna confidenza! Praticamente decide il Sindaco da solo che è proponente e giudicante in cabina di regia a Palermo. In città si parla del concerto di 'Il Volo' per la cifra di 1,2 milioni. È vero? È una cifra in linea? Sono stati valutati altri artisti, come la Brancale o la Zilli, o di fare una rassegna prima di decidere? Perché noi consiglieri non possiamo svolgere la nostra attività ispettiva ed avere le "carte" con buona pace e silenzio anche del segretario comunale?".