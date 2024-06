Capitale della cultura 2025, la macchina è ferma: la Dc invoca un commissariamento

Più passa il tempo e più la fase di preparazione a Capitale della cultura 2025 rischia di diventare un "pasticciaccio brutto". Ieri i vertici del Comune e della fondazione sono stati auditi in VI commissione consiliare e il quadro che ne è emerso è di grande confusione e di sostanziale immobilismo rispetto i pur numerosi impegni e le innumerevoli scadenze che dovrebbero segnare la road map verso i due appuntamenti che attendono la città.

Il primo è il 30 giugno, quando si dovranno presentare i progetti alla Regione da realizzare entro il 2024 e che spetterà organizzare al Comune. Il secondo, chiaramente, è il primo gennaio 2025, quando prenderà il via l'anno della Cultura. Si spera.

Il quadro che ne è emerso durante i lavori davanti ai consiglieri comunali è di profonda confusione soprattutto di tipo burocratico rispetto alle procedure da portare avanti e sul chi deve fare cosa. Innanzitutto va precisato che la tanto agognata fondazione, attesa come unica soluzione per affrontare gli appuntamenti di Capitale della cultura, è ancora oggi azzoppata: il Comune non ha ancora trasferito somme necessarie a far partire le attività, adducendo come motivazione l'assenza di progettazione esecutiva. Del resto, pare, anche il ministero della cultura stia chiedendo conto a palazzo dei giganti per comprendere come ci si stia preparando al 2025.

Senza somme, niente nomina del direttore generale, niente incarichi, niente operatività. Così pare non siano mancate le frizioni proprio tra Comune e fondazione. La seconda, tra l'altro, ha anche perso un pezzo per strada: si è infatti dimesso in gran silenzio uno dei componenti del Cda, l'avvocato Antonino Cremona.

"Siamo stati i primi a lanciare l'allarme lo scorso anno: non c'erano più i tempi per creare una nuova fondazione per gestire Capitale della cultura e purtroppo il tempo ci sta dando ragione - dichiarano a margine dei lavori i consiglieri della Dc Zicari e Spataro -. La Fondazione, che ha personalità giuridica da appena qualche settimana, non è nelle condizioni di lavorare a pieno regime perché il Comune non le trasferisce il denaro necessario ad assumere o sviluppare i progetti. Senza idee e senza soldi come pensa il sindaco di gestire la situazione? Quali progetti porterà a Schifani entro il 30 giugno per essere finanziati con i soldi regionali? Senza parlare di strade, parcheggi, pulizia che non rientrano nei fondi richiesti o appostati dall' Amministrazione e neanche nelle priorità di governo dell'amministrazione, il sindaco come pensa di gestire questo importante evento che parte tra neanche 6 mesi? Senza esercito perché né il Comune né la fondazione hanno personale a ciò dedicato, chi lavorerà a questo progetto? Il presidente Schifani levi dall’imbarazzo un’intera città, nomini un commissario e permetta a questa città di non fallire per l’ennesima volta".