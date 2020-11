Consiglio comunale, chiusa la partita dei capigruppo: domani la prima conferenza

Definito, o quasi, il quadro dei nuovi capigruppo in aula Sollano. Sono stati infatti via via sciolti gli ultimi nodi dietro le nomine da attribuire tra i consiglieri. Se sabato era arrivato l'annuncio di Simone Gramaglia quale nuovo "vertice" in Forza Italia, oggi ad aver ufficializzato il proprio ruolo è Gerlando Piparo, che andrà a guidare il gruppo di Fratelli d'Italia. A lui sono già andati gli auguri del gruppo dirigente di Agrigento e del commissario di FdI per Agrigento, Calogero Pisano. "Conosciamo le capacità ed il valore di Gerlando Piparo - ha detto - e siamo convinti che, con il supporto di tutto il partito, svolgerà un ottimo lavoro nell’interesse esclusivo di Agrigento e degli agrigentini".

Gli altri nomi li avevamo già esposti in questo articolo: a questi si aggiungono, per Agrigento Rinasce Nello Hamel, per Andiamo Avanti Mario Fontana e Francesco Alfano per Cambiamo Rotta.

Già da oggi via alla partita per le presidenze delle commissioni consiliari permanenti, con i componenti di aula "Sollano" che andranno ridistribuiti in modo proporzionale all'interno di esse. Probabile, comunque, che la maggioranza faccia da "asso pigliatutto".

Domattina la prima riunione dei capigruppo.