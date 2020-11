Consiglio comunale, circolano i primi nomi: ecco i nuovi capigruppo

Consiglio comunale, si apre la grande partita dei nuovi capigruppo. Se come noto nei giorni scorsi è stato individuato il nuovo presidente dell'aula Sollano, adesso si dovrà discutere dentro i partiti e i movimenti che hanno partecipato alle scorse amministrative.

Ci sono dei casi già risolti per una questione di numeri: Pasquale Spataro è, infatti, capogruppo di Onda in quanto unico consigliere comunale (al momento), e Claudia Alongi è il capogruppo di Diventerà Bellissima essendo Tuttolomondo già assessore. Negli altri casi la partita è ancora aperta per tutti, tranne per Pietro Vitellaro, che è stato il primo a comunicare di essere capogruppo di Buongiorno Agrigento, e per l’ex sindaco Lillo Firetto che non sarà appunto capogruppo. Non è chiaro se si tratti di una scelta o di una necessità: Firetto non era infatti candidato al Consiglio comunale ed è entrato in aula “Sollano” perché primo cittadino sconfitto ma, appunto, senza alcun collegamento con i gruppi presenti. Sfumata comunque ogni ipotesi di creare un unico grande gruppo di opposizione, magari sotto la bandiera del Partito Democratico.

Già decisi, anche se non ancora comunicati alla Presidenza, i capogruppo di Uniti per la Città, che sarà Angelo Vaccarello, e di Facciamo Squadra, che sarà Davide Cacciatore, mentre sono ancora da determinare i capigruppo di Cambiamo Rotta (uno tra Alessandro Sollano e Francesco Alfano).

Al momento nessuna indicazione è ancora arrivata per Andiamo Avanti e Agrigento Rinasce e men che meno per Forza Italia, che è oggi il vero grande “busillis”: Giovanni Civiltà, infatti, è presidente del Consiglio e il ruolo spetterebbe ad uno tra Simone Gramaglia e Carmelo Cantone, e la scelta non sembra così semplice per i Forzisti, che si riuniranno in tal senso a breve. Gerlando Piparo, invece, sarà il capogruppo di Fratelli d’Italia.

Distribuiti gli incarichi, verosimilmente entro lunedì, la Presidenza convocherà a strettissimo giro la nuova conferenza dei capigruppo per concordare una seduta del Consiglio comunale durante la quale si dovrà votare un punto abbastanza complesso: la riduzione dei consiglieri comunali (passati da 30 a 24) comporterà una riorganizzazione della proporzionalità nella distribuzione delle commissioni consiliari permanenti. Una questione non semplice, anche aritmeticamente parlando, che complicherà la distribuzione cencellianamente intesa.