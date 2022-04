Agrigento, conclusi lavori in via Farag. Gramaglia: “Auspicabili ulteriori interventi nella zona”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ad Agrigento, a Cannatello, sono stati conclusi dei lavori di recupero in via Farag, tra ripristino della viabilità e opere di protezione marina, limitando il rischio di dissesto e favorendo l’utilizzo della strada a ridosso. Il sindaco Franco Miccichè e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, affermano: “Rispettando i tempi previsti, riconsegniamo alla pubblica fruizione e prima della stagione estiva un sicuro affaccio sul mare ai cittadini e villeggianti. Puntiamo a realizzare anche altri interventi, per garantire ai cittadini della zona e ai turisti di poter godere di questo bellissimo tratto di costa disponibile”. E a tal riguardo interviene il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, che commenta: “Un plauso all’amministrazione comunale che ha progettato, sostenuto e concluso le opere previste, intraprese dall’ex assessore di Forza Italia, Costanza Scinta. Tuttavia si tratta di opere che hanno interessato solo la parte del crollo del muro, già finanziate. Invito pertanto il sindaco e l’assessore a reperire al più presto le risorse necessarie per procedere al recupero e alla riqualificazione dell’intera area circostante”.