Agrigento, Gramaglia: “Intervenire subito a rimedio del degrado a Cannatello”

“Ad Agrigento non esistono frazioni e quartieri di serie A e serie B. Bisogna assecondare le legittime istanze di tutti i cittadini, che tutti, allo stesso modo, pagano le tasse. Alcuni non debbono essere discriminati dall’indifferenza e dalle omissioni degli organi preposti”.

Così afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, che sollecita il sindaco e gli assessori al ramo a predisporre interventi a rimedio di quanto accade a Cannatello dove ancora, nonostante la stagione estiva inoltrata, non è stata pulita la spiaggia, dove le strade sono ricolme di sterpaglie e rifiuti, e dove, come se non bastasse, ricorrono gravi inefficienze nell’illuminazione pubblica. I residenti e gli utenti di Cannatello hanno diritto al rispetto” – conclude Gramaglia.