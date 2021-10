Amministrative: Corbo e Sciabarrà al ballottaggio, ecco tutti i voti dei candidati al Consiglio

A Canicattì, così come negli altri due grandi Comuni chiamati alle urne (Porto Empedocle e Favara ndr.), si andrà fra 15 giorni al ballottaggio. A sfidarsi - esattamente per come era nelle previsioni dei canicattinesi ben informati - saranno il più volte sindaco Vincenzo Corbo che ha ottenuto 6.012 preferenze e il giornalista Cesare Sciabarrà che ha ottenuto invece 4.913 preferenze. L'uscente Ettore Di Ventura si è invece fermato a 4.525, mentre 1.509 Fabio Falcone.

Ecco le preferenze ottenute dall'esercito di candidati al consiglio comunale, a supporto dei quattro aspiranti sindaci.

Liste a sostegno di Ettore Di Ventura

Soprattutto Canicattì: Giovanni Attardo: 24; Silvia Campanella: 12; Antonio Cani: 11; Serena Cardella: 150; Maria Gabriella Caruano: 51; Claudio Cuscio: 129; Angelo Cuva: 340; Giangaspare Di Fazio: 400; Vanessa Faldetta:39; Antonio Giardina: 174; Chiara Giardina: 160; Dario Giardina: 71; Salvatore Greco: 31; Vincenza Rita Licata: 150; Fabiola Messina: 42; Morena Monachino: 114; Concetta Monteleone: 56; Calogero Muratore: 308; Umberto Palermo: 252; Giuseppe Petralito: 6; Felice Pileo: 39; Diega Saieva: 59; Tiziana Salvagio: 129; Debora Zarbo: 8.

Forza Italia: Giuseppe Alaimo: 480; Egle Alfano detta Irene: 26; Giuseppe Gioacchino Alù: 18; Angela Belmonte: 116; Emanuele Cacciatore: 17; Tiziana Di Vinci: 24; Gianpiero Di Naro: 1; Eleonora Falcone: 1; Rosaria Falcone: 9; Vincenza Falcone: 0; Franco Gioacchino Ferretti:5; Chiara Ferlisi:19; Salvatore Gallo: 21; Giuseppe Giardina: 75; Gioachino La Greca:226; Maria Chiara Leone: 22; Agostino Nucera: 8; Rita Parla: 110; Agata Sacheli detta Irene: 308; Ferdinando Sanfilippo: 67; Vincenzo Sena: 1; Maria Rita Tramontana: 36; Maurilio Vaccaro: 96; Elio Valentini: 10.

Liberi e forti - Insieme per servire Canicattì: Vincenzo Asti: 347; Onorata Mannarà detta Nora: 34; Angelo Parla: 37; Vincenzo Bellanca: 70; Gioacchino Tardino: 79; Lucrezia Maria Lucia Cacciato: 27; Giuseppe Farruggio: 12; Chiara Pia Corsello: 40; Vincenzo Gioachino Martines: 5; Gessica Lo Giudice: 14; Giusi Tiranno: 16, Ylenia Bennici: 57; Dario Calabrò: 28; Maria Concetta Giardina; 27; Laura Ermelinda Abbate: 21; Luca Emanuele Vaccaro: 9; Calogera Palumbo Piccionello detta Liliana: 28; Concetta Incorvaia: 1; Giuseppe Galvano: 0.

Canicattì Rinasce: Renzo Aquilino: 11; Deborah Arcadipane: 1; Massimo Alaimo: 7; Emanuele Vincenzo Avanzato: 21; Ilenia Avanzato: 8; Antonio Bonsangue: 8; Riccardo Bordonaro: 2; Alessina Vincenza Carlino: 17; Vincenzo Curto: 5; Rosario Di Lucia: 1; Andrea Giardina: 1; Elide Giordano: 74; Sophia Inglima: 135; Carmela Maria Livatino: 15; Antonino Migliore: 15; Pietro Montanti: 0; Antonia Pisciotta: 16; Diego Parla: 140; Giovanni Rubino: 297; Giuseppe Seminatore: 51; Maria Teresa Lupo: 33; Carlo Trupia: 8; Domenica Turco: 2; Rita Scrimali: 2.

Liste a sostegno di Fabio Falcone

Canicattì in movimento: Cristian Aquilino: 35; Franca Bassetta: 6; Biagia Bellanca: 23; Loris Bergamo: 17; Diego Callari: 3; Gioacchino Cappadona: 57; Liliana Condello: 65; Marcello Diana: 2; Fabio Falcone: 282; Alessandra Gangi: 21; Vincenzo Graci: 16; Antonio Inglima: 83; Irene Lo Manto: 40; Sandro Marchese Ragona: 39; Antonio Martorana: 38; Angelo Meli: 67; Roberta Messina: 71; Vanessa Puleri: 42.

Liste a sostegno di Cesare Sciabarrà

Cesare Sciabarrà sindaco per Canicattì: Cesare Sciabarrà: 73; Giovanni Alaimo detto Gianni: 29; Santa Bellavia detta Rita: 82; Valerio Bonsangue: 118; Giuseppe Antonio Castellana: 10; Constantin Codreanu:15; Vincenzo Di Stefano: 95; Diego Ficarra: 262; Giuseppina Gagliano: 27; Pietro La Monaca: 31; Giuseppe Lalicata: 321; Grazia Lauricella: 60; Sabina Li Puma: 49; Gaspare Mantione:41; Angela Milana:29; Luciano Pappalardo: 11; Antonio Rinallo: 127; Vincenzo Russo: 13; Alessandra Sabatini: 185; Ivan Giuseppe Sciabarrasi: 59; Antonio Emanuele Scopelliti: 44; Eleonora Sferrazza detta Floriana: 17; Filomena Sferrazza detta Fanuela: 50; Fabio Vinci: 47.

Onda Movimento popolare regionalista: Gaetano Brunco: 46; Daniela Burgiu: 5; Anna Burgio: 11; Gioacchino Angelo Caracciolo: 115; Miriam Carlino: 26; Tanja Cavaleri: 73; Gianluca Cilia: 343; Domenico Di Fede: 10; Concetta Rita Di Natale: 12; Elonora Maria Rita Di Natali: 4; Flavia Facciponte: 126; Emanuela Fazio: 12; Giuseppe Ferraguto: 31; Calogera Ferrante: 55; Calogero Geremia: 26; Giuseppe Milioti: 261; Giuseppe Mongitore: 102; Francesca Napoli: 32; Gaetano Quagliata:19; Anna Ricotta: 1; Giuseppe Sciascia Cannizzaro: 2; Claudio Turco: 23; Giacomina Vicari: 30; Calogero Failla: 7. .

Fratelli d’Italia: Liliana Marchese Ragona detta Daniela: 447; Calogero Drago detto Gero: 193; Gioacchino Militello: 0; Maria Amato: 4; Calogero Coniglio detto Lillo: 26; Carmelina Lo Dico detta Laura: 7; Gabriella Carlino:102; Carmela Curto: 25; Antonino Salvatore Cusumano: 11; Leonardo Raimondo Maria Di Stefano: 212; Valeria Farruggio: 85; Franco Valentino: 110; Calogero Giarratana detto Lillo: 63; Giuseppe Guarneri: 74; Giuseppe La Greca: 12; Pio Giuseppe Mangiavillano: 5; Mario La Greca: 15; Antonino Marranga: 116; Cristian Milanese: 13; Diego Milazzo: 41; Constantin Palumbo detto Gabriele: 22; Angelo Rinallo: 1; Maria Rizzo detta Nora: 35; Corinne Brunetto: 9.

Liste a sostegno di Vincenzo Corbo

Facciamo squadra per Canicattì: Domenico Licata detto Mimmo: 671; Giuseppe Lo Giudice: 280; Cecilia Acquisto: 99; Anita Alessi: 178; Giuseppe Pio Asaro: 15; Antonino Domenico Battaglia: 60; Gianluca Canicattì: 45; Ylari Pia Cocciniglio: 36; Antony Cuva: 70; Salvatore Di Bella: 16; Elena Daescu: 16; Giuseppe Gallo: 1; Mario Ferrante Bannera: 66; Angela Giammusso: 4; Maria Rita Mantione: 173; Maria Marino: 27; Nicoletta Migliore: 146; Francesco Morreale: 96; Monica Moscato: 111; Raimondo Orlado: 31; Pietro Piazza: 4; Gianluca Praino: 101; Calogero Restivo detto Lillo: 404; Alida Turco: 270.

Corbo Sindaco: Vincenzo Corbo: 304; Maria Luana Anello: 66; Monica Aromatico: 165; Patrizia Bennici: 233; Giuseppe Campagna: 147; Calogero Chiarenza: 85; Marcello Cipollina: 242; Alessio Comparato: 197; Dario Curto: 226; Giuseppe Ferrante Bannera: 162; Carmelo Ferraro: 332; Rosella Ferraro: 243; Diego Raimondo Guccione: 146; Giuseppina La Valle: 64; Giuseppina Li Calzi: 130; Federica Manna: 337; Anna Muratore: 299; Massimo Muratore: 328; Liliana Pia Nicola: 213; Carmelo Onolfo: 292; Flavia Orlando: 63; Gaetano Rizzo: 146; Luigi Salvaggio: 528; Giuseppe Scibetta: 70.