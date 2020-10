Aumentano i contagi da Covid, Fratelli d'Italia: "Potenziare i controlli per la prevenzione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con una nota indirizzata al Sindaco Di Ventura, il circolo FDI CANICATTÌ, preoccupato per l'escalation che i contagi da covid 19 stanno avendo in città, sollecita maggiori controlli per realizzare le opportune misure di prevenzione atte a contenere la diffusione del contagio.

In particolare, FDI CANICATTI chiede che vengano particolarmente controllati i luoghi a più alta densità di persone, quelli della movida cittadina, dove spesso vengono disattesi, soprattutto dai giovani, le più elementari norme igieniche di sicurezza, quali il rispetto del distanziamento sociale e l'obbligo di indossare la mascherina. Richiedere un potenziamento del controllo del territorio da parte degli organi di sicurezza preposti, attraverso il controllo della temperatura corporea nei posti affollati come i supermarket o rilevare una contravvenzione a chi infrange le norme di sicurezza sanitaria, diventa oggi sempre più un bisogno prioritario che il Sindaco, nella qualità di responsabile della salute pubblica cittadina, deve assicurare.

Ufficio stampa FDI - Canicattì