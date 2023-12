Verso le Europee, ecco gli agrigentini che saranno candidati

C'è anche l'agrigentina Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e deputata all'Ars per Forza Italia, fra coloro che saranno candidati per le Europee di giugno. Elezioni che rappresenteranno una sorta di "prova" del voto per il Governo di Renato Schifani. Ma è certa anche la ricandidatura della coordinatrice regionale della Lega, l'uscente Annalisa Tardino di Licata. Il patto fra Lega e Mpa dovrebbe poi garantire l'ingresso nella lista del Carroccio dell'attuale assessore regionale Roberto Di Mauro. Per Fratelli d'Italia sarà invece il lista la deputata regionale Giusi Savarino di Ravanusa.

Per il Pd è certa la ricandidatura dell'uscente Pietro Bartolo di Lampedusa.

Intanto sembra essere certo che è fallito il patto fra Forza Italia e Dc. Totò Cuffaro potrebbe dunque correre da solo o fare un patto elettorale con i renziani.