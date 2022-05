Verso le amministrative, l'Udc a Campobello sostiene la candidatura a sindaco di Andrea Mariani

L'Udc - dopo un incontro alla presenza del coordinatore politico provinciale Silvio Alessi e locale Amedeo Farruggio - ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Andrea Mariani.

“Lavoriamo alacremente – affermano Alessi e Farruggio – per migliorare il presente e pianificare il futuro della nostra terra, in piena conformità con i principi democratici e moderati che ispirano il nuovo corso del partito. Crediamo fermamente di poter dare un contributo fattivo e sostanziale, in seno alla coalizione che sostiene il candidato a sindaco Andrea Mariani, per il rilancio sociale, culturale ed economico di Campobello di Licata”.

Il candidato sindaco Mariani, entusiasta per avere ottenuto un ulteriore sostegno oltre a quello di Fratelli d’Italia, afferma: “La ripresa socio-culturale ed economica della nostra comunità passa dalla condivisione di progettualità e valori. Ringrazio il gruppo politico dell’ Udc per il sostegno alla mia candidatura”.