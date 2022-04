Verso le elezioni regionali, Catanzaro (Pd): "Musumeci promette mari e monti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Per l’ennesima volta il Presidente Musumeci si rivolge ai giovani promettendo mari e monti, sostenendo di saperli ascoltare ed invitandoli a non lasciare la Sicilia. Peccato che il presidente, impegnato a finanziare parrocchie e Comuni, non si sa in base a quale criterio di scelta, abbia dimenticarlo proprio di stanziare i fondi destinati alla legge sulle politiche giovanili”. E’ l’amaro commento di Michele Catanzaro parlamentare regionale del Partito democratico

“Siamo all’ennesima mossa da campagna elettorale - aggiunge Catanzaro - negli ultimi 5 anni il governo Musumeci non ha destinato un solo euro alla legge sulle politiche giovanili che siamo riusciti a far approvare dopo 18anni e non ha speso un solo euro sul fondo di 5milioni che siamo riusciti ad ottenere -continua il parlamentare PD - Occorrono risorse reali per attivare progetti e idee ai quali fare seguire processi di autoimprenditorialità che genererebbero occupazione e sviluppo un po’ in tutti i settori. Ora siamo in campagna elettorale e come tradizione vuole torna di moda la parola giovani.

Non fatevi ingannare -conclude Catanzaro - non fidatevi di chi torna con il solito ritornello ogni 5 anni”.