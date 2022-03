Buche e dissesti lungo le vie di Porto Empedocle, l'interrogazione: "Quali i criteri adottati per scegliere dove intervenire?"

Buche e dissesti lungo le vie di Porto Empedocle. Il consigliere comunale, nonché vice presidente dell'Assise, Salvatore Agrò, ha interrogato il sindaco Calogero Martello circa i lavori di manutenzione straordinaria. "E' un problema sotto gli occhi di tutti, dei tanti cittadini che da tempo lamentano notevoli difficoltà nel percorrere tratti di strada abituali. Certamente una situazione aggravata dalle insistenti piogge che si sono registrate quest'inverno - scrive Agrò - . Il 23 dicembre scorso sono state assegnate le somme al responsabile del settore quinto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, per un importo di 97.600 euro. Il 30 dicembre si è proceduto ad affidamento diretto e il 20 gennaio sono state impegnate le relative somme. Quali sono i criteri che saranno adottati per la scelta degli interventi? Inoltre, quali sono le priorità perseguite da quest'amministrazione?" - chiede il vice presidente del Consiglio Salvatore Agrò - .