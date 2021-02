Difficoltà degli enti locali, Brandara incontra l'assessore Zambuto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Proficuo incontro palermitano tra il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, e l’Assessore Regionale per le Autonomie Locali, Marco Zambuto. Argomento dell’incontro sono stati i più impellenti problemi con cui gli enti locali territoriali siciliani oggi si misurano: dalla carenza di personale qualificato alle difficoltà finanziarie e di bilancio; dal rimborso delle spese di trasporto per gli studenti pendolari ai costi delle rette di ricovero per disabili, anziani e minori bisognosi, etc…

Maria Grazia Brandara ha consegnato a Marco Zambuto il testo di un disegno di legge regionale, elaborato e sottoscritto da tutti i sindaci dei comuni agrigentini, composto da due soli articoli, con cui gli enti locali territoriali vengono autorizzati ad assumere personale nei limiti del 30% delle scoperture d’organico per le qualifiche di categoria A e B e, senza limiti percentuali, per le qualifiche di categoria C e D.

L’Assessore Zambuto ha assicurato che le previsioni del disegno di legge consegnatogli saranno valutate dai competenti uffici regionali ai fini dell’inserimento nel disegno di legge più ampio per la riforma dell’ordinamento regionale degli enti locali.